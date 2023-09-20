استبدال فريق الحماية المدنية الجزائرية بفريق آخر بنفس الإمكانيات

أعلنت القناة الأولى الجزائرية استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة للمهمة الانسانية تضامنا مع الشعب الليبي بفرق أخرى في نفس التخصصات، وبذات الإمكانيات والوسائل المسخرة.

وذكرت القناة الجزائرية، في تقرير لها، أنه خلال الساعات المقبلة القيام بعملية استخلاف لفرق الحماية المدنية الموفدة بفرق أخرى في نفس التخصصات، وبذات الامكانيات والوسائل المسخرة.

وأوضحت، تأتي عملية الاستخلاف طبقا للمعايير الدولية المعمول بها، حيث ستسمح لفرق الحماية المدنية بمواصلة مهامها الانسانية النبيلة، بنفس درجة التأهب، في ظلّ إشادة دولية واعتراف من الأشقاء الليبيين بجهودها الحثيثة، واحترافية أدائها، وقيم التضامن العالية التي أبان عنها الطاقم المو

فد.