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بلدية طبرق : لم تصلنا أي معدات إغاثة أو مساعدة للنازحين من درنة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، ان مدينة طبرق استقبلت أكثر من 200 عائلة نازحة من مدينة درنة .

وأضاف فؤاد، في تصريحات لمنصة فواصل، قائلًا :”لم تصلنا أي معدات إغاثة أو مساعدة لهذه العائلات النازحة، ونواجه نقصا كبيرا في تلبية احتياجاتهم”.

وتابع مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق، :”خصصنا 3 مدارس للعائلات لكن لم نستطع تجهيزها لعدم توفر الإمكانيات” .

ولفت فؤاد الى تواصل عميد البلدية مع حكومتي الدبيبة وحماد دون تلقي منهم أي رد.

وناشد فؤاد، جميع الجهات والمنظمات بتوفير المساعدات الإنسانية للعائلات .

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المشهد

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