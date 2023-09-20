الصليب الأحمر: الأوضاع في ليبيا ما زالت خطيرة

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي أن الأوضاع في ليبيا ما زالت خطيرة، وتحرك الألغام يعيق جهود استخراج الجثامين غير المعروف مصيرهم ولا أماكن وجود جثثهم.

وأضافت الطرابلسي في مقابلة صحفية :”نتحدث حاليًا عن آلاف الأشخاص المفقودين في ليبيا، وآلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض” .

وتابعت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، :”الوضع لا يزال على نفس المستوى من الخطورة، وهناك خطر وجود الأجسام غير المنفجرة التي نقلتها السيول والفيضانات لأماكن غير معروفة”.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.