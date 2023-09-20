سكان الحي السكني بقاعدة معيتيقة الجوية يرفضون إخلاء منازلهم (بيان)

رفض سكان الحي السكني بقاعدة معيتيقة الجوية إجبار جهاز الردع لهم على إخلاء منازلهم .

وفي وقت سابق، أمهل مكتب المدعي العسكري طرابلس، السكان حول قاعدة معيتيقة الجوية 5 أيام لمغادرة منازلهم.

وقال سكان الحي السكني بقاعدة معيتيقة الجوية في بيان لهم، :”نقيم بالحي السكني منذ إجلاء القوات الأمريكية وخصصت لنا هذه المنازل بموجب عقود رسمية” .

ولفت البيان الى أن عدد سكان الحي يُقارب 500 نسمة وأهاليه عسكريين قدموا لليبيا أعمالاً وأغلبهم يتقاضون مرتبات ضمانية.

وأضاف البيان :”الجيش الليبي قبل 17 فبراير قام بتسليم جزء من القاعدة بما فيها القرية السكنية للإسكان بغرض الإسكان وبعد الثورة تمت مكاتبة الأملاك بغرض تمليك المساكن”.

وأشار الى البيان الى أن سيارات تتبع الشرطة العسكرية حضرت إلى الحي السكني وطالبت الأسر بالتوقيع على أوراق مفادها إخلاء المساكن خلال 5 أيام.

وبحسب البيان :”تم تهديد السكان بأنه إن لم يتم التوقيع الأوراق فسيتم إخراجنا بالقوة ولدينا أبناء مسجلين بالمدارس القريبة من الحي ومصير إخراجهم غير معروف”.

وحمل البيان، المنفي والدبيبة والحداد وآمر قاعدة معيتيقة مسؤولية ما يحدث للحي السكني معيتيقة.