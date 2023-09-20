وزارة الصحة توزع الفرق الطبية على المناطق المتضررة ضمن خطة تستمر لعدة أشهر

بنغازي 20 سبتمبر 2023 (وال)- عقد رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة المكلف إسماعيل العيضة اليوم الأربعاء، اجتماع موسع مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية، لوضع خطة وبرنامج عمل للمناطق المتضررة.

هذا وقد بحث الاجتماع آلية التنسيق مع مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة أسويكر بوزيد، لإعداد برنامج الفرق الطبية المتخصصة وفق معيار زمني وتوزيعها حسب الاحتياج المعد مسبقا.

وقد وضعت الغرفة خطة عمل تستمر لعدة أشهر، لتوزيع الفرق الطبية على مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر، تنفيذا لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة – رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وتعليمات وزير الصحة عثمان عبد الجليل.

وخلص الاجتماع إلى وضع جدول لتوزيع المهام على مستشفيات درنة، وتم تنظيم العمل على النحو الآتي:

• مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجمهورية، يُقوم بتسيير الفرق الطبية بقسم النساء والولادة بمستشفى درنة التعليمي.

• مركز خدمات الكُلى بنغازي يقوم بتشغيل مركز خدمات الكُلى درنة.

• مستشفى الهواري يقوم بتشغيل قسم الباطنية بمستشفى درنة.

• مستشفى الجلاء للحوادث بنغازي يقوم بتشغيل قسم الجراحة بمستشفى درنة.

• نقل عدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة من عيادتي الكيش والصابري إلى درنة، لتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى درنة على أن تنطلق السبت القادم.

• الاستعانة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفيات باقي المدن، وهي مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، ومستشفى مصراتة العام، ومستشفى زليتن العام، والمستشفى الجامعي، وبعض المستشفيات الأخرى بطرابلس، والتنسيق مع مركز سبها الطبي لإرسال فرق طبية متكاملة خلال الفترة القادمة. (وال – بنغازي)

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