على رأسها قطر الخيرية.. مؤسسات الدوحة تطلق حملات لإغاثة ليبيا

أطلقت مؤسسة قطر الخيرية حملة “أغيثوا ليبيا” من أجل التضامن مع الشعب الليبي في كارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة وقرى الجبل الأخضر.

وأوضحت المؤسسة أن الحملة تهدف توفير الخيام لإيواء النازحين ومستلزمات العلاج للمصابين ، فضلا عن الغذاء بالإضافة إلى الاحتياجات الضرورية والعاجلة مثل البطانيات ومستلزمات التدفئة للأسر المنكوبة، وفق قولها.

من جانبه، قال مدير إدارة الطوارئ والإغاثة في قطر الخيرية إن “المؤسسة تستعد لإيصال الدعم اللازم لإخواننا في المناطق المنكوبة في ليبيا بسبب الفيضانات” مشددا على أن الكارثة كبيرة وحجم الدمار الذي لحق بالمنطقة هائل.

ودعا اليافعي ” أهل الخير في قطر لمؤازرة إخوانهم في ليبيا الذين يمرون بأوقات عصيبة نظرا لفقدانهم منازلهم وعائلاتهم والتضامن معهم في محنتهم الراهنة ومد يد العون لهم

كما دعا الهلال الأحمر القطري إلى إغاثة متضرري السيول في ليبيا، مفيدا بسييره رحلات إغاثة إلى المناطق المنكوبة.

كما أطلقت مجموعة (بي إن سبورت) الرياضية حملة للتبرع لصالح العائلات المتضررة في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات في ليبيا.

وكانت مدينة درنة قد أصبحت يوم الاثنين، 11 سبتمبر، على فاجعة انهيار سدي درنة واجتياح السيول مناطق وسط البلاد مخلفة أعدادا كبيرة من الضحايا، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

