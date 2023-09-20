النائب العام ومدير أمن مصراتة يبحثان سبل تعزيز التعاون بين النيابة وقوات الأمن

الوطن|متابعات

ناقش النائب العام”الصديق الصور”، اليوم ، مع مدير أمن مصراتة بحضور المحامي العام وعدد من أعضاء النيابة ومنسوبي هيئة الشرطة، الملاحظات حول نشاط جهة الاستدلال وامتثال أعضائها لتعليمات النيابة العامة فيما يتعلق بالإجراءات الضبطية.

وتم أيضًا بحث سبل تنسيق العمل بين أعضاء النيابة العامة وقوات الأمن من خلال الالتزام بقواعد إشراف النيابة العامة على النشاط الضبطي، وذلك لضمان تحقيق أهداف الدعوى العامة.

وأكد مدير الأمن أن قراره بالتحقق من الإجراءات جميعها يستند إلى واجب متابعة أداء مراكز الشرطة دون التداخل مع سلطة إشراف النيابة العامة على أعمال الاستدلال.