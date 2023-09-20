تصريحات جديدة للنائب العام الصديق الصور حول تحقيقات كارثة درنة

أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.

وذكر الصور أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس كما طمأن المواطنين الليبين بأن النتائج ستظهر قريبا.

أبرز تصريحات النائب العام الصديق الصور :