تصريحات جديدة للنائب العام الصديق الصور حول تحقيقات كارثة درنة

أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.
وذكر الصور أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس كما طمأن المواطنين الليبين بأن النتائج ستظهر قريبا.
أبرز تصريحات النائب العام الصديق الصور :
- تحقيقات درنة ستطال مسؤولين وستمتد لوقائع منذ 20 عامًا
- مستمرون في التحقيقات وتحقيقاتنا جادة وسريعة والوقائع التي تشملها التحقيقات متعددة وتشمل وعاء زمني كبير.
- التقصير أو الفساد المالي والإداري في ملف سدود درنة بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن.
- انتهينا من تجميع مفردات الدعوى من العقود والتحاليل المالية والقوائم المالية والاعتمادات وما انتهت إليه الأ‘مال ولماذا توقفت.
- لدينا أيضًا وقائع تتعلق بهيئة المياة وأخرى تتعلق بلجنة إعمار درنة ومسؤوليات متعددة.
- لا نريد تسرع لكن نريد أن تولد التحقيقات لدى الناس الإحساس بالعدالة ويُحقق الردع.
- لو أنه تم اتخاذ التدابير المناسبة خلال السنوات الماضية لما وقعت الكارثة بهذا الحجم.
- هذا الأمر سيجرنا لدراسة الأوضاع بالنسبة لباقي السدود في ليبيا خاصة وأن هناك عيوب فنية كبيرة.
- سنبحث أيضًا التعديات على مجاري الوديان التي تكون سبب في بعض الكوارث فضلاً عن أنها مخالفة لقانون التخطيط العمراني.
- سيتم متابعة وديان المناطق الشرقية بالتنسيق مع الجيش ووزارة الداخلية هناك وهذا كان أحد محاور اجتماعنا معهم.
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