أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط شخصا سرق معدات من أحد المخازن تقدر بـ 145 ألف دينار

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري ضبط شخصًا قام بسرقة مُعدات من مخزن يخص مواطن بالمنطقة الصناعية.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المسروقات تقدر بمبلغ وقدره 145 ألف دينار.

وذكرت أن القبض على المتهم تم استجابةً لشكوى مواطن ضد أحد الأشخاص قام بسرقة معدات مخزنه بالمنطقة الصناعية وأضاف أيضاً انه لديه شكوك حول شخص أدلى باسمه ولكنه لم يؤكد أنه هو الفاعل.

وأفادت أن رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن المشتبه به حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة إلى مكان الواقعة.

وبينت المديرية أنه عند وصولهم تمت المعاينة وجمع المعلومات حيث أفاد شهود بأنهم شاهدوا المُشتبه به يقوم ببيع أغراض بسوق الجمعة الفترة الماضية وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه وبحوزته جزء بسيط من المسروقات.

ولفتت إلى أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع..ع.ع من مواليد 1984 وإحيل موقوفاً إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.