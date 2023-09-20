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مديرية أمن طبرق تنفي طلبها إخلاء مناطق وأحياء بالمدينة لحدوث زلزال فيها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 20 سبتمبر 2023 (وال)- نفت مديرية أمن طبرق ما تناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلبها إخلاء مناطق وأحياء بالمدينة لحدوث زلزال فيها.
وقالت المديرية- في بيان لها اليوم الأربعاء- إن الزلزال قد حدث ليلة البارحة عند الساعة 3:30 صباحا في عرض البحر، بمسافة تبعد عن المدينة 75 كم شمالا بحسب ما أفاد به مدير مكتب الأرصاد الجوية طبرق.
وطمأنت المديرية جميع سكان المدينة والمناطق المجاورة بأن المدينة آمنة ولله الحمد، داعية الجميع إلى عدم تصديق الإشاعات والصفحات المضللة. (وال – طبرق)

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وكالة الانباء الليبية وال

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