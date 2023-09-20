تقرير عن الاحوال الجوية في ليبيا لنهاية الاسبوع ومنخفض واجواء خريفية قادمة منتصف الاسبوع القادم

أوضح تقرير لخبراء الطقس، الاحوال الجوية في ليبيا حتى نهاية الاسبوع الحالي، مشيراً إلى اجواء خريفية قادمة يوم الأحد.

وأشار التقرير إلى أن الطقس لنهاية الأسبوع الحالي يشهد ارتفاع طفيف للحرارة الجمعة والسبت، مضيفاً أن الحرارة تنكسر بداية من ليلة السبت ولنهار الأحد اجواء ستكون باردة خريفية بأمتياز مع هبوب رياح شمالية فشمالية غربية تعمل في انخفاض ملحوظ للحرارة.

وأكد التقرير ان النماذج العددية توضح تسرب هواء بارد جنوب إيطاليا كحوض علوي بارد ومنخفض جوي مغلق يتشكل شمال ليبيا.

وبحسب التقرير فإن وضع الإمطار في هذا المنخفض غير واضح حتى الان، مع تشكل هذا المنخفض الجوى منتصف الأسبوع القادم.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان التأثير مبدئيا يشمل مناطق غرب ليبيا بهواء بارد وأجواء ملبدة بالغيوم مع رياح قد تنشط احيانا شمالية (بحري).