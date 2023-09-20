فريق الإنقاذ التركي: لم نتعرض لأي تضييقات من قوات الأمن الليبية

نفى قائد فريق البحث والإنقاذ التركي مزاعم تم تناقلها في بعض وسائل التواصل عن مغادرة 121 عنصرا من الفريق في درنة بسبب ما قيل إنها تضييقات أمنية.

وقال قائد فريق الإنقاذ التركي في تصريحات الأربعاء إن الشائعات غير صحيحة ولم تتعرض البعثة إلى أي مشاكل من قوات الأمنية لا داخل ليبيا ولا خارجها مؤكدا تعاونها التام معها في عمليات الإغاثة.

وحول عودة عدد من عناصر الفريق إلى اسطنبول أشار القائد إلى أنها ليست عودة نهائية بل هي عملية تغيير حسب الظروف التي تراها البعثة.