غوتيريش: أهل درنة عاشوا وماتوا في بؤرة من اللامبالاة بهم

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أهل درنة عاشوا وماتوا في بؤرة من اللامبالاة بهم.

وأضاف غوتيريش في كلمته أمام الجمعية العامة :”هطلت أمطار غزيرة في 24 ساعة زادت كميتها بمئات المرات عن المعدلات الشهرية لسقوط الأمطار، وتصدعت السدود بعد سنوات من الحرب والإهمال، ومُحي كل شيء يعرفونه من الخريطة”.

وتابع الأمين العام: “الآلاف في درنة فقدوا حياتهم في الفيضانات الهائلة غير المسبوقة. كانوا ضحايا مرات عديدة”.

وذكر غوتيريش :”هؤلاء كانو ضحايا الصراع، وضحايا الفوضى المناخية، ضحايا قادة-قريبين وبعيدين- خذلوهم في إيجاد سبيل للسلام”.

وواصل الأمين العام :”فيما نتحدث الآن تنجرف الجثث على الشاطئ، كما قال غوتيريش، من نفس البحر المتوسط الذي يستجم تحت شمسه المليارديرات على يخوتهم الفاره”ة.

وختم غوتيريش كلمته :”إن درنة تصور بشكل محزن حالة عالمنا فيضان من انعدام المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات”.