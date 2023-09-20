بلدية بنغازي تصدر قراراً بشأن التعديات على مسار مجرى وادي القطارة

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، قرارا بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع التعديات على مسار وادي القطارة بأسرع وقت ممكن.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، فإن اللجنة يترأسها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ببنغازي، وبعضوية مدير فرع المنطقة الشرقية في وزارة الموارد المائية، ومُنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس غرفة العمليات والطوارئ، بحسب القرار رقم 91 لسنة 2023.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن البلدية اتخذت جملة من الإجراءات التي تستهدف إزالة العوائق في مسار وادي القطارة وتنظيفه وتوسعته، بالتنسيق مع فرع المنطقة الشرقية في وزارة الموارد المائية، والجهات الأمنية المختصة؛ حرصا على السلامة العامة والممتلكات العامة والخاصة من أي أخطار يمكن أن تحدث.