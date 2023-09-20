المأساة المصرية في درنة… عشرات القتلى ومفقودون بالمئات

كانوا يتطلعون إلى كسب لقمة العيش ولكنهم حرموا من فرصة العمل اللائق في بلدهم، فغادروا إلى أرض مجاورة على أمل كسب بضع مئات من الدولارات وتحقيق أحلامهم في بناء منزل. لكن بدلاً من ذلك، عاد 74 شاباً من قرية نزلة الشريف جنوب القاهرة إلى منازلهم في توابيت، ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الأسبوع الماضي. وكانت جنازتهم شيئا مهيبا.

وكان لعدد من القرى المصرية في عدة محافظات نصيبها من ضحايا كارثة السيول الليبية. وجرت الجنازات في كل من قمبش الحمراء، وبني عثمان، وفزارة، وسدس، وعرب التطليعة، وكفر ميت سراج، وجريس، وشامة، والزعفران، بالإضافة إلى مدينة سيدي براني. ومع استمرار البحث عن الضحايا، حيث لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.

نزلة الشريف بمحافظة بني سويف مثلا يسكنها عمال الزراعة. الظروف الاقتصادية صعبة. ومعدل الفقر مرتفع وفرص العمل قليلة، مما دفع المئات من أبنائها إلى الهجرة إلى ليبيا بحثاً عن العمل. وعادة ما يكون لدى العائلات الثكلى أكثر من ضحية واحدة من ضحايا العاصفة دانيال لدفنها.

القرية صغيرة بما يكفي بحيث لا تظهر على الخرائط الرسمية. لقد غادرت عائلات بأكملها منازلها بحثاً عن حياة أفضل. وكان معظم ضحايا العاصفة من نزلة الشريف يعيشون في درنة عندما اجتاحت مياه الفيضانات المدينة. لقد توحدوا بالقرابة والدم. وتتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، ومن بينهم 44 ضحية من عائلة الضبعة وحدها؛ 15 مواطناً لعائلة عطية؛ وكان هناك ثلاثة إخوة من عائلة واحدة؛ وشقيقان كانا يستعدان للزواج.

جثث مجهولة في مقابر مجهولة

وتستمر المأساة مع العثور على المزيد من الجثث حيث يتم دفن بعضها في مقابر جماعية في ليبيا لأن الجثث تحللت بشكل سيئ ومصر ترفض قبولها. ولا يزال العديد منهم مدرجين في عداد المفقودين؛ كما أصيب آخرون.

يقول أحد شيوخ القرية إن الفقر هو سبب ذهاب حوالي 2000 شاب من نزلة الشريف إلى درنة. وكان تسعون في المائة منهم يعيلون أسرهم في وطنهم. وتركوا وراءهم آباءهم ونساءهم وأطفالهم.

وأوضح، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنهم طلبوا مساعدات عاجلة من الحكومة المصرية، ودفعة شهرية لأسر الضحايا، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة. بالإضافة إلى مشاريع للقرية من شأنها توفير فرص العمل ووقف الهجرة إلى الخارج.

وكان شباب القرية يعملون في مواقع البناء في ليبيا سباكين ونجارين وكهربائيين. وتراوحت الأجور بين 1500 دينار ليبي (حوالي 300 دولار) كحد أدنى و2000 دينار (413 دولاراً). وهاجر معظمهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية من أجل حياة أفضل. كان عليه أن لا يكون.

عدد مرتفع وتوقعات بمزيد التعرف على جثث

وأكد شهود عيان أن ارتفاع عدد الضحايا يعود إلى العاصفة والفيضانات اللاحقة التي جرفتهم أثناء نومهم. ومع استمرار فقدان المصريين في ليبيا، تتضاءل الآمال في انتشال جثث المزيد من الضحايا. وعلى الرغم من أن الكثير منهم قد جرفهم البحر إلى الشاطئ، إلا أنه قد لا يتم العثور على المزيد منهم أبدًا.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فقد تم التعرف على جثث 84 قتيلاً مصريًا. وقدرت السلطات الليبية عدد المصريين الذين قتلوا في الكارثة بـ 145، من بين عشرات الجنسيات الأخرى. لكن متحدثا باسم المنظمة الدولية للهجرة قدر عدد ضحايا العاصفة دانيال المصريين بـ 250 شخصا.

وأدى انهيار السدين خارج درنة إلى تفاقم حجم الكارثة التي قُتل فيها أكثر من 11 ألف شخص. وقد تم إدراج ما لا يقل عن 10,000 شخص في عداد المفقودين، في حين نزح 40,000 شخص، وفقًا للأمم المتحدة. ومن المرجح أن ترتفع كل هذه الأرقام مع تقدم عمليات الإنقاذ.