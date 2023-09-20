الدبيبة يصدر تعليمات جديدة بشأن فرق الأنقاذ والطوارئ في المناطق المنكوبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لرؤساء ومنسقي فرق الاستجابة والطوارئ والإسعاف والبحث والإنقاذ العاملة في المناطق المنكوبة بالتنبيه على فرق الطوارئ والبحث والإنقاذ التابعة لها، بأهمية استمرار التنسيق مع رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة قبل مغادرة المناطق المنكوبة المكلفين بالعمل في نطاقها.

وجاء في التعميم الصادر عن الدبيبة، أن الهدف من هذا التعميم ضمان استمرار الجهود المبذلة ولتحقيق التنظيم اللازم للعمل وتوحيده للتغلب على الازمة وعدم تفاقم آثارها.

على ذات الصعيد، أعلن الدبيبة عبر صفحته على فيسبوك: “تكلل جهود فريق الأزمة الميداني لقطاع الاتصالات بالنجاح في إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مدينة درنة والمنطقة الشرقية، وذلك بعد إعادة تنفيذ مسارات جديدة لكوابل الألياف البصرية للبنية التحتية للاتصالات”.