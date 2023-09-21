حسني بي يدعو لتحويل المناطق المنكوبة في درنة إلى حديقة لتخليد ذكرى الضحايا

دعا رجل الأعمال الليبي “حسني بي” إنشاء الجزء المتضرر من مدينة درنة في مدنية أخرى جديدة بنفس المخطط والمناطق والساحات والطرق والمسجد والمدارس والمستشفى والمبنى العام وغيرها.

وقال “بي”، في منشور له بفيسبوك، إن “الفيضانات ليست جديدة على درنة التي تعرضت إلى 5 فيضانات منذ 1941، وكان أشدها فيضان عام 1959، لكن السدين الواقعين على أطراف المدينة خففا من وقع السيول حتى كارثة 11/9/2023”.

وأضاف، أن “ما تم هدمه من الفيضانات الخمسة خلال الـ80 سنة وآخرها السادس يوم 10/9/2023 جميعها جرفت وسط مدينة درنة”، مشيرا إلى أن مساحة المخطط المجروف وسط مدينة درنة يقدر برقعة لا تتعدى خمسة كيلومترات مربعة، والمساحة المعمرة منه تقدر باثنين كيلومتر مربع مع يعني 40% من المساحة المنحرفة أو 4 مليون متر مربع”.

واعتبر أن “الحل الجذري حتى لا تتكرر الكارثة أو يتم استغلالها، أن “يؤخذ ذات المخطط بذات المناطق وبذات الساحات وبذات الطرق والمسجد والمدرسة والمستشفى والمبنى العام وغيرها ويوضع برقعة أرض بديلة وجديدة تنشأ عليها وسط مدينة جديد بذات المخططات”.

وتابع أن “يتم التعويض النقدي لكل مالك أرض داخل المنطقة المنكوبة وسط المدينة على أن يكون التعويض بالقيمة السوقية والحقيقية ما قبل الفيضان، وأن تخصم من التعويض المقرر 1/3 القيمة مقابل الأرض البديلة وبالمخطط الجديد”.

واستطرد أن “تمنح للمتضرر المالك 2/3 باقي قيمة التعويض وتودع بحسابه الخاص لغرض استعمال الأموال لبناء المنزل البديل عما تم تدميره”.

وحذر أن تتكرر الكارثة في الـ 5 كم من مدينة درنة المنكوبة للمرة السادسة وتتحول إلى قبور للأحياء بعد أن تكررت المأساة 5 مرات خلال 80 سنة.

ودعا أن تترك المنطقة المتضررة من مدينة درنة وأن لا يسكنها أي بشر أو تنشأ عليها أي منازل حتى لا تتكرر الكارثة، وأن تخصص كحديقة عامة وذكرى لكل من فقد بها خلال الفيضانات الخمسة.