غانيون تلتقي فريق الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في مجال الكوارث في بنغازي

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اختتمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون يومها في بنغازي بلقاء مع فريق الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في مجال الكوارث.

وقالت غانيون في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”اختمت يومي في بنغازي باللقاء مع فريق الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في مجال الكوارث”.

وتابعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام :”هذا الفريق هم خبراء الطوارئ الذين يتولون تنسيق الاستجابة الإنسانية في شرق ليبيا”.

واختتمت غانيون تغريدتها :”تقدم الأمم المتحدة الدعم للأسر المتضررة وتوفر المعدات الطبية والمواد الغذائية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية”.