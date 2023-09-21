ليبيا الان

غانيون تلتقي فريق الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في مجال الكوارث في بنغازي

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان
اختتمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون يومها في بنغازي بلقاء مع فريق الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في مجال الكوارث.

وقالت غانيون في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”اختمت يومي في بنغازي باللقاء مع فريق الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في مجال الكوارث”.

وتابعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام :”هذا الفريق هم خبراء الطوارئ الذين يتولون تنسيق الاستجابة الإنسانية في شرق ليبيا”.

واختتمت غانيون تغريدتها :”تقدم الأمم المتحدة الدعم للأسر المتضررة وتوفر المعدات الطبية والمواد الغذائية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك