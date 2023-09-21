وزيرة المرأة بحكومة حماد: لم يفتح الباب أمام تبني أطفال ضحايا كارثة درنة

قالت وزيرة المرأة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، انتصار عبود، إنها تتمني تبني طفل من مدينة درنة، ولكن لم يفتح الباب من الأساس في هذا الموضوع.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال خلال مداخلة تلفزيونية، عن حقيقة تسجيل انتهاكات ضد الأطفال بغرض التبني.

وتابعت عبود: «لدينا قاعدة بيانات خاصة للنساء المفقودات أو المتوفيات، ولكن من الصعب الآن وضع نسبة إلا بعد الحصر النهائي، ودورنا كوزارة مرأة الإسهام في البحث عن المفقودين من النساء والأطفال، لتسهيل الإجراءات مع الجهات ذات الاختصاص».

وأضافت أن الوزارة حصرت الأسر المقيمة في المدارس، ولكن كل يوم يظهر ناجون جدد. لذلك من الصعب الحديث عن أرقام، متابعة: «لا أستطيع الحديث عن رقم إلا بعد أن تتحدث الحكومة، ودور الوزارة الآن مهم جدا من ناحية الدعم النفسي».