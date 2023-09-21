ليبيا.. “اللافي” يتفقد أوضاع المنطقة العسكرية الجبل الغربي

أجرى عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمقر اللواء الرابع مشاة، التقى خلالها بآمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي، اللواء أسامة جويلي، وعدد من الضباط، وذلك للاطلاع على أوضاع المنطقة العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي، ناقش مع آمر المنطقة جهود دعم المؤسسة العسكرية، والاطلاع على عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة، وآلية التنظيم العمل بين كل هذه الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وفق حدود المناطق كلاً فيما يخصه ووفق اللوائح والقوانين والضوابط العسكرية.

وقدم آمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي، لعضو المجلس الرئاسي إحاطة شاملة عن عمل وتدريب كل الوحدات، ومدى التزامها بالضبط والربط العسكري المهني.

وقام عضو المجلس الرئاسي، عقب الاجتماع، بجولة تفقدية لمرافق اللواء الرابع مشاة، واطلع على بعض التجهيزات والامكانيات المتوفرة، وتابع جانباً من تدريبات بعض الوحدات العسكرية التابعة له.

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