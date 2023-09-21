ممثلو 11 دولة يجتمعون مع “باتيلي” لتعزيز التوافق السياسي ومساعدة ليبيا بعد الفيضانات

عقد ممثلو 11 دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة اجتماعًا مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تعزيز التوافق السياسي اللازم لإنجاح الانتخابات الليبية.

المشاورات كانت غير رسمية وضمت ممثلي الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الليبي بعد الفيضانات المدمرة في شرق ليبيا، وتم التأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية والدولية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشفافة.