المجلس البلدي سوسة: الرئاسة وحكومة الدبيبة لم يقدما أي شيء

هاجم المجلس البلدي سوسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وإعلانه عن لقائه مع عميد بلدية سوسة.

وقال المجلس البلدي سوسة في بيان إن بلدية سوسة تم انتخاب مجلسها البلدي في 5 أغسطس 2023، وباشر مهام عمله فور أداء اليمين القانونية عبر الحكومة الليبية.

وأكد البيان على عدم تبعية المجلس البلدي سوسة للمجلس الرئاسي وحكومته منتهية الولاية، مضيفا: “نُدين ونستنكر ما تقوم به هذه الجهات من محاولة لاستغلال هذه الكارثة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية باسم المناطق المنكوبة”.

وأضاف: “مثل هذه الجهات غير موجودة على أرض الواقع ولم تقف مع هذه المناطق المنكوبة بشكل عام، وبلدية سوسة بشكل خاص، إلا من خلال مشاهدتنا لقاءات وتعزيات على بعد أكثر من ألف كيلو متر عن المناطق المنكوبة”.

وحذر المجلس البلدي سوسة كل هذه الجهات من مغبة التعامل مع هذه الأجسام المنتحلة لصفات على حساب البلدية ومواطنيها وأن البلدية متمسكة بحقها القانوني والقضائي تجاه من يحاول المتاجرة بأرواح وأرزاق المواطنين.

واستكمل: “نؤكد للمجتمع الدولي أن المجلس الرئاسي وحكومته لم يقدما أي شيء لهذه البلدية، ونرفض أي مساعدات أو إعانات لأننا اصحاب حقوق في دولة غنية بمواردها ولا نسمح لأي جهة كانت بالاسترزاق بأرواح أبنائنا”.