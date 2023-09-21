أردوغان: ليبيا التي تربطنا بها علاقات تاريخية تعرضت لدمار وخسائر في الأرواح بسبب الفيضانات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ليبيا التي تربطنا بها علاقات تاريخية قوية تعرضت إلى دمار كبير وخسائر في الأرواح بسبب العواصف والفيضانات.

وأضاف أروغان في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بعد الكارثة، اتخذنا في تركيا إجراءات فورية من أجل مساعدة ليبيا التي لقي فيها أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم وما زال هناك آلاف الأشخاص من المفقودين”.

وتابع الرئيس التركي :”لقد أرسلنا في المرحلة الأولى مساعدات مكونة من ثلاث سفن وثلاث طائرات و567 شخصا ومئات الآليات وآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإيواء والمواد الصحية إلى هذا البلد”.

وواصل أردوغان :”كما تشارك منظمات المجتمع المدني التركية في العمل في المنطقة بكافة إمكانياتها الخاصة”.

وذكر الرئيس التركي :”نحن في دولة تقف إلى جانب الضحايا والمظلومين في أي مكان في العالم، لم ولن نترك أشقاءنا الليبيين وحدهم”.

وختم أردوغان تغريدته :”أنا على ثقة أن الدول الصديقة والشقيقة ستتحرك أيضا لمساعدة الشعب الليبي”.