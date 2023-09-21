“المنفي” يلتقي عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل لاستعراض آثار كارثة درنة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمكتبه، عميد بلدية سوسة وعميد بلدية ساحل الجبل، اللذان استعرضا آثارالكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر بصفة عامة.

وقدم المنفي في مستهل اللقاء التعزية لهما، مؤكداً تضامنه وتعاطفه الكامل مع الأهالي في هذه المأساة الكبيرة، مؤكداً أنه وجه الفريقالحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بتكثيف الجهود والتواصل مع كل الأجهزة والمؤسسات للتعامل مع الأزمة الإنسانية في المناطقالمتضررة.

كما قدم عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل للمنفي، إحاطة كاملة عن الأوضاع في المناطق المنكوبة، وما يعانيه السكان من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني بالإضافة لخروج محطة تحلية مياه سوسة عن العمل والتي تغذي مناطق سوسة وشحات والبيضاء ووردامة.