“عبدالجليل” يطلع على سير العمل في المستشفيات الميدانية

الوطن| متابعات زار وزير الصحة بالحكومة الليبية، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة عثمان عبدالجليل المستشفى الميداني الفرنسي والتركي والإيطالي. واطلع عبدالجليل خلال الزيارة على سير عمل تلك المستشفيات.

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