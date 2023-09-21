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“عبدالجليل” يطلع على سير العمل في المستشفيات الميدانية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

زار وزير الصحة بالحكومة الليبية، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة عثمان عبدالجليل المستشفى الميداني الفرنسي والتركي والإيطالي.

واطلع عبدالجليل خلال الزيارة على سير عمل تلك المستشفيات.

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عثمان عبدالجليل ليبيا وزير الصحة بالحكومة الليبية

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الوطن الليبية

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