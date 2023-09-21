“السايح” يعلن عن تقديم الخدمات الصحية للمتضررين من السيول ويؤكد توفير المياه والتطعيمات الوقائية

الوطن|متابعات

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السائح” اليوم أنه تم توفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الصحية للمتضررين من السيول في مناطقهم، وأعرب عن مخاوف من انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الموجودة في المياه الراكدة، مشيرًا إلى أنه تم توفير التطعيمات الوقائية لمنع هذه الأمراض.

وأكد السائح أن حالات التسمم بمياه الشرب قد انتهت، وأن هناك كميات كافية من المياه المعدنية متوفرة للاستهلاك في المناطق المنكوبة

وأشار السايح إلى أنهم تعاملوا مع حالات تسمم غذائي لـ 12 شخصًا من فرق الإنقاذ أمس، وأن حالتهم الصحية الآن مستقرة، وليس هناك أي بلاغات عن وجود إصابات جديدة، وفيما يتعلق بالجثث الغارقة، أكد أنها لا يمكن علميًا أن تكون مصدرًا للعدوى ولا تعتبر ناقلة للمرض.