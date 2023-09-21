الأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة تتأثر بها مناطق الشمال الغربي

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة حيت تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين ( 43 – 39 )مْ مع رياح جنوبية شرقية نشطة نسبياً على بعض هذه المناطق , وتسجل زيادة يوم الغد.

بينما يبقي الطقس دون تغير على باقى المناطق ، حيت درجات الحرارة القصوي على الشمال الشرقى مابين ( 27- 32 )مْ، مع ظهورضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح ليوم الغد على مدينة طبرق ، بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (35-39) مْ.

وتوقع المركز أن تسود الرياح الشمالية الغربية النشطة مساء يوم السبت لتعود الأجواء للإعتدال على مناطق الشمال الغربي مع تكاثرللسحب.