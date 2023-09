فاجعة درنة تتصدر مباحثات قائد الأفريكوم في طرابلس

عقد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “مايكل لانغلي” سلسلة من اللقاءات مع قادة عسكريين وسياسيين ليبيين عقب قدومه إلى طرابلس مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

ووفق السفارة الأمريكية في طرابلس، فقد بحث لانغلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، جهود الإغاثة من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وأكد لانغلي والمبعوث الخاص خلال لقائهما المنفي، دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة ووقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في دعوته إلى الوحدة الوطنية إثر الفاجعة التي ألمت بشرق ليبيا، وفق السفارة.

من جهة أخرى، أكد لانغلي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعم الولايات المتحدة لمجهودات ليبية وطنية شاملة لمساعدة من هم في حاجة إلى المساعدة في المناطق المنكوبة بالفيضانات.

ودعا لانغلي في لقائه مع الدبيبة، القادة السياسيين في ليبيا إلى العمل معا لخدمة الشعب الليبي، معتبرا أن هذا هو الأكثر أهمية من أي وقت مضى، وفق قوله.

ووفق حكومة الوحدة الوطنية، فقد ركز الدبيبة ولانغلي خلال لقائهما، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن رئيس الوزراء وزير الدفاع ركز على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الإفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا، وفق حكومة الوحدة.

كما التقى الجنرال لانغلي برئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث كيف بإمكان الجيش الليبي في الشرق وفي الغرب دعم جهود الإغاثة من الفيضانات معا وكيف للولايات المتحدة أن تساعد، بحسب ما نقلته السفارة الأمريكية.

وأشاد لانغلي بتعامل الليبيين مع الكارثة، معتبرا أن ما أظهره الشعب الليبي للتجاوب مع الدمار الذي تسبب فيه إعصار دانييل يؤكد أن أقوى دفاعات ليبيا هي وحدتها، بحسب قوله.

وأكد لانغلي اتفاقه مع الحداد أن الجهود الرامية إلى إعادة توحيد الجيش الليبي ومواصلة العمل على قوة مشتركة بين الشرق والغرب هي ذات أهمية حيوية لضمان السلم والاستقرار الذين يستحقهما الشعب الليبي، وفق السفارة.

المصدر: السفارة الأمريكية في ليبيا + حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار

