“حماد” يجري جولة استطلاعية بِمدينة درنة رفقة السفير التّركي وعدد من الوزراء

الوطن| متابعات

أجرى رئيس وزراء الحكومة الليبية رئيس لجنة الطَّوارئ وَالاِستجابة السريعة أسامة حمَّاد برفقة نائبه سالمْ الزادمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد فرحات، ووزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة والسفير التُّركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، جولة استطلاعية في مدينة درنة المنكُوبة للوقُوف على حجم الأَضرار التي لحقت بالمدينة جراءَ الإعصار الذي ضربها قبل أُسبوع، وزيارة المستشفى الميداني التُّركيالذي أَنشأته الحكومة التركية لتقديم المُساعدة لِضحايا الإِعصار.

وتناولت الجولة مناقشة جهُود فرق الإنقاذ التُّركية “AFAD” فِي مدينة درنة والدور الذي يقومون به في عمليات الإنقاذ والانتشال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المحليّة وَالدَّولية.