ليبيا الان

الناطق باسم الجيش الليبي: ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في درنة إلى 3437 وفاة

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عدد الضحايا جراء العاصفة دانيال في مدينة درنة بلغ 3437 وفاة، وذلك في إحصائية حتى أمس الأربعاء.

وأضاف المسماري في إحصائية نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه تم تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقال إن السلطات دفنت في مقبرة مرتوبة 12 جثة يوم الإثنين وثلاث جثث يوم الثلاثاء و41 جثة يوم الأربعاء.

وفي مقبرة الظهر الحمر، دفنت 25 جثة يوم الإثنين، و12 جثة يوم الثلاثاء و12 جثة يوم الأربعاء، كما أظهرت الإحصائية.






المقال السابقبعد إعصار دانيال.. ليبيا تواجه خطر الزلازل
المقال التالىليبيا.. حصر 150 موقعا متضررا من الفيضانات في درنة


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك