“الحكومة الليبية” تبحث مع السفير التركي جهود فرق الإنقاذ التركية بمدينة درنة المنكوبة

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بحث رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، ووزير الداخلية في الحكومة الليبية وعضو لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة عصام أبوزريبة، ونائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد فرحات، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، جهود فرق الإنقاذ التركية “AFAD” في مدينة درنة.

وناقش الاجتماع الدور الذي تقوم به فرق الإنقاذ التركية في عمليات الإنقاذ والانتشال، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الجهات المحليّة والدولية الأخرى.

هذا وثمنت الحكومة الليبية الدعم والتعاون الذي تقدمه فرق الإنقاذ التركية منذ وصولها إلى درنة، الذي ساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص الذين كانوا تحت أنقاض المباني التي جرفتها السيول والفياضانات.

ويذكر أنه تم القيام بجولة استطلاعيّة في مدينة درنة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الإعصار الذي ضربها قبل أسبوع، كما قاموا بزيارة المستشفى الميداني التركي الذي أنشأته الحكومة التركية لتقديم المساعدة لضحايا الإعصار.