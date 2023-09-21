إسماعيل: على الليبيين أن يتحدوا وألا يستمعوا إلى أصوات الفتنة

دعا السنوسي إسماعيل الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري السابق، إلى المحافظة على استمرارية وحدة الليبيين التي ابهرت العالم في درنة لكي يستمر الدعم الدولي المهم و لاستمرارية عمليات الاغاثة والانقاذ والإنتشال وصولاً إلى إعادة إعمار درنة.

أضاف قائلًا على فيسبوك اليوم أن “كل ذلك يحتاج أن يتكاتف الليبيون جميعاً ولا يستمعوا إلى أصوات الفتنة النشاز. اللهم فرجك على درنة ومدن الجبل الأخضر و ليبيا كلها، اللهم عونك لكل عناصر الإنقاذ و الإسعاف والإغاثة وضباط وضباط صف وجنود وأفراد الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية .اللهم اربط على قلوب أهلنا في درنة وكل مدن الجبل”.