كتلة هوائية ساخنة تؤثر على الطقس.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة حيت تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين ( 43 – 39 )مْ مع رياح جنوبية شرقية نشطة نسبياً على بعض هذه المناطق , وتسجل زيادة يوم الغد.

بينما يبقي الطقس دون تغير على باقى المناطق ، حيت درجات الحرارة القصوي على الشمال الشرقى مابين ( 27- 32 )مْ، مع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح ليوم الغد على مدينة طبرق ، بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (35-39) مْ.

ومن المتوقع أن تسود الرياح الشمالية الغربية النشطة مساء يوم السبت لتعود الأجواء للإعتدال على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبياً على بعض المناطق وخاصة الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34–39)مْ, وتسجل زيادة يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أثناء الليل و في الصباح الباكر ليوم الغد على طبرق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ , وتسجل زيادة من يوم الغد.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ،.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-37)مْ.