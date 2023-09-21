القطراني والوفد الوزاري يقدمون التعازي للقنصل العام لدولة اليونان في ليبيا

ليبيا – بتوجيهات من رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس حكومة الاستقرار الدكتور أسامة حماد ، قام نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني؛ رفقة وفد من وزراء الحكومة بزيارة لمقر القنصلية اليونانية بمدينة بنغازي ، وكان في استقبالهم القنصل اليوناني ستافروس فينيزيلوس Stovros Veni Zelos وموظفي القنصلية .

وقدم القطراني والوفد الوزاري المرافق وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة، خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة للقنصل اليوناني فينيزيلوس ، في وفاة عدد من أفراد فريق الإغاثة اليوناني الذي جاء لمشاركة الليبيين في عمليات البحث والإغاثة إثر الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة والجبل الأخضر بعد حادث سير أليم .

كما أعرب عن أصدق تعازيه لأسر أعضاء فريق الإغاثة اليوناني داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وثمّن ووفد الحكومة وقوف دولة اليونان وتضامنها حكومةً وشعبًا، إلى جانب الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية التي واجهت البلاد خلال الأيام الماضية جراء الفيضانات التي خلّفتها عاصفة دانيال ، ومشاركتها في مدّ يد العون والمساعدة التي تمثّلت في حضور فريق الإغاثة اليوناني لمدينة درنة للتخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة، متمنين الشفاء لباقي أعضاء الفريق .

وضم الوفد الوزاري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة د.عوض البدري، ووزير الدفاع الدكتور احميد حومه ، ووزير الاِتصالات سالم الدرسي ، ووزير الاستثمار علي السعيدي.