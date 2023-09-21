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الطقس في ليبيا.. كتلة هوائية ساخنة تضرب شمال غرب البلاد

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




الطقس في ليبيا

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، بقاء الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية وتسجل زيادة غدا.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب خلال الليل وصباح الغد على طبرق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل زيادة من الغد.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.






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صحيفة الشاهد الليبية

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