“الضاوي” يجتمع مع عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات

الوطن|متابعات

اجتمع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي برفقة وكيل عام الوزارة اجتماعا طارئا ضم عمداء البلديات التي جرت فيها الفيضانات ووقعت بها اضرار بشرية ومادية في مدينة شحات، لاستعراض الاجراءات والتدابير التي قامت بها المجالس البلدية بالمناطق المتضررة لإنقاذ المواطنين ومعالجة بعض الاضرار التي لحقت بالطرق من خلال فتح ممرات لتسهيل دخول المساعدات ومواد الاغاثة لتلك المناطق وتسهيل حركة تنقل المواطنين بها لقضاء حاجياتهم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمالية التقارير المتعلقة بحجم الاضرار التي وقعت في الكثير من المدن والقرى رغم تواجده بشكل متواصل بمدينة درنة نتيجة لحجم الكارثة التي حلت بها وإنشغاله بسير عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تقوم بها الفرق المختصة المحلية والاجنبية بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ، ولقد أصدر رئيس الحكومة القرار رقم (75) لسنة 2023 م بتخصيص مبالغ مالية للبلديات التي لحقت بها أضرار وتسييل هذه المبالغ في حسابات البلديات حتى تتمكن من خلالها من معالجة الاضرار ورفع المعاناة التي وقعت على الاهالي .

وشدد الحضور عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمالية على ضرورة التقيد بصرف هذه الأموال في أوجه الصرف المحددة لها وهي معالجة الأضرار والآثار التي نتجت عن الفيضانات وعدم الارتباط باي التزام سابق او لاحق خلافا لذلك، مؤكدين على أهمية التواصل وتكثيف الجهود بهدف الحد من تداعيات هذه الكارثة غير المسبوقة واتخاذ التدابير اللازمة وفقا لذلك.