حمّاد والسفير التركي في زيارة لمدينة درنة

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حمَّاد،رفقة السَفِير التركي لدى ليبيا،كنعان يلماز،ولفيف من وزراء الحكومة، جولة اِستطلاعيّة فِي مدينة درنة المنكُوبة زاروا خلالها المُستشفى الميداني التُّركي الذي أَنشأته الحكومة التركية لِتَقدِّيم المُساعدة لِضحايا الإِعصار.

وقال المكتب الاعلامي للحكومة،أن الجولة تخللتها مُناقشات حول جهُود فرق الإِنقاذِ التُّركية “AFAD” فِي مدينة درنةْ، وَالدَّور الذي يقُومونَ بِه فِي عمليات الإِنقاذِ وَالاِنْتشال، بِالإضافة إلى التَّعاوُن الْوثِيق معَ الجهات المحليّة وَالدَّولية الأُخرى.

وَثمن حمّاد، الدعم وَالتَّعاون الذي تقدمُه فرق الإِنقاذِ التُّركية منذُ وصُولها إلى درنة، ًَالذي ساهَم فِي إِنقاذ حياة العديد مِن الأشخاص الذّين كانُوا تحت أَنقاض المباني التي جرفتها السيُول وَالفياضاناتْ.