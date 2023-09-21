بوزريبة يتابع آخر مستجدات البحث والإنقاذ والإغاثة مع الفرق الدولية العاملة بالجبل الأخضر ودرنة

ليبيا – بتكليف من رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور أسامة حماد اجتمع وزير الداخلية بالحكومة اللواء عصام بوزريبة مع عدد من رؤساء وممثلي فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية للاطلاع على آخر مستجدات وتطورات عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة بالمناطق والمدن المنكوبة بالجبل الأخضر ودرنة.

وزير الداخلية استمع وفقا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة إلى كافة التقارير المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث من البر والبحر، كما اطلع على تفاصيل عمليات الإغاثة للمتضررين في الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية المكلفة بالعمل في مدينة درنة والجبل الأخضر.

كما تعهد وزير الداخلية للفرق الدولية بتذليل أية صعوبات أو إشكاليات قد تواجه عملهم بعد فقد العديد من المواطنين حتى هذه الساعة ووجود أعداد من الجثامين في البحر أو على شواطئه.

وطالب الفرق بتبليغ حكوماتها بهذه المعلومات للمساهمة في تكثيف الجهود، آملاً في فتح آفاق التعاون المستقبلي في ظل التقلبات المناخية والكوارث التي تصيب العالم والمنطقة.

وثمن وزير الداخلية جهود كافة الفرق من الدول الشقيقة والصديقة وحثها على مواصلة عملها إلى الوقت الذي نتمكن فيه من تجاوز تداعيات هذه الكارثة ، معربً عن الشكر العميق الذي تكنه الحكومة نيابة عن الشعب الليبي إزاء هذه الجهود الجبارة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها ليبيا.