هيئة البحث عن المفقودين: انتشال 155 جثة بوادي الخبطة بدرنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 155 جثة بوادي الخبطة بمدينة درنة وأخذ 62 عينة منهم.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن العمل لازال مستمرا لانتشال الجثث وأخد العينات من الجثث مجهولة الهوية.

من جانبها أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة “دانيال” ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات: “حسب آخر التقديرات، فإن 43 ألفا و59 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا”، وفق وكالة “فرانس برس”.