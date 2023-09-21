العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بقاء الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبيا على بعض المناطق وخاصة الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية وتسجل زيادة غدا.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب خلال الليل وصباح الغد على طبرق والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل زيادة من الغد.

وأيضا في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

بينما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.