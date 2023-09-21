اعلان هـام من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف المرتب الإضافي

سلم كلا من صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 ، صكوك صرف مرتب شهر إضافي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الأساسية للفروع التي تقع في نطاقها المناطق المنكوبة في المنطقة الشرقية بسبب السيول والفيضانات .

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمساعدة ارباب العائلات المتضررة من مجابهة الحياه اليومية.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف مرتب شهر إضافي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الأساسية بالبلديات المنكوبة من خلال صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.