تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8861 د‫.‬ل – للبيع – 4.8617 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2100 ~ 5.2050 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5300 ~ 5.4900 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.2175 ~ 5.2125 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.2350 دينار

تحويل يورو لتركيا

+06.50 ~05.50 قروش

▪️ الليرة التركية

0.19 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار

▪️ فضة كسر ب3.10 ~2.75 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب241.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.26 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.26 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.50% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.25% الامان

الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي = 615 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي = 595 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي = 7600 جنيه مصري