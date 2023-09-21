المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر فيضانات ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا، “بحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 43059 شخصاً نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرقي ليبيا”.

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وضربت العاصفة “دانيال” شرق ليبيا ليل العاشر من سبتمبر (أيلول) مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت بانهيار سدين في أعلى درنة، ما أدى إلى تدفق مياه أشبه بتسونامي في مجرى نهر جاف إجمالاً اجتاحت مناطق واسعة، جارفةً في طريقها أبنية وجسوراً وموقعةً 3351 وفاة على الأقل، في أحدث حصيلة رسمية موقتة لسلطات شرق ليبيا، بينما لا يزال هناك آلاف المفقودين.

ويردد كثيرون في درنة أن الجثث موجودة في كل مكان، تحت الأبنية المدمرة، أو ربما تحت التربة التي حولت أحياء بكاملها إلى مساحات فارغة. في بعض الأحياء، تنبعث رائحة نتنة يقول مسعفون وسكان إنها صادرة على الأرجح من تلك الجثث.