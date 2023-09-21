المبعوث الأمريكي: سنواصل مساندة الشعب الليبي في الدعوة لحكومة موحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها الى جانب الشعب الليبي في دعوته إلى حكومة موحدة تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا بإمكانها أن تخدم الشعب.

وأكد نورلاند بحسب ما نشرته السفارة الأمريكية بموقع “إكس” أن زيارته إلى طرابلس رفقة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” مايكل لانغلي ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بليبيا جون كارديناس تبرهن على أن دبلوماسية الولايات المتحدة والتنمية والدفاع تركز كلها على دعم الجهود الليبية للإغاثة من الفيضانات في كامل أنحاء البلاد وتقديم المساعدة إلى من هم في حاجة اليها.

وفي سياق منفصل التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.

وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل.