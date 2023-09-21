منظمة حقوقية تبحث تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

التقى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، وأعضاء بعثة المنظمة للمناطق المتضررة من سيول إعصار دانيال مع رئيس مفوضية المجتمع المدني بليبيا بمقر المفوضية ببنغازي مبروكة بالتمر.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن اللقاء تطرق إلى سبل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بليبيا، ومسألة التضييق الذي يتعرض له المجتمع المدني من قبل بعض الأجهزة الأمنية، وسبل معالجة بعض التحديات التي تواجه عمل المنظمات الدولية بليبيا عامة وفي المناطق المتضررة جراء سيول إعصار دانيال خاصة .