بالصور: الزنتان.. ضبط شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من الخمور

أفادت مديرية أمن وسط الجبل، عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بحوزتهما ” 96 ” زجاجة خمور مستوردة.

بعد ورود بلاغ إلى قسم شرطة النجدة بمديرية أمن وسط الجبل مفاده وجود شخصين مشتبه فيهما بإنشاء استيقاف أمني بطريق المرحان.

على الفور توجهت دوريات قسم شرطة النجدة ووحدة البحث الجنائي الزنتان ومركز شرطة الزنتان إلى مكان البلاغ ؛ والقي القبض على الشخصين .

وبتفتيش مركبتهما عثر بداخلها على” 96 ” زجاجة خمور مستوردة ؛ وتم ضبط أقوالهم واستكمال الإجراءات القانونية حيالهما واحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الإختصاص .