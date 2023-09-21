مباحثات حكومية أممية لمجابهة تداعيات الفيضانات في المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، مع ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” “ميكيلي سيرفادي”، مجابهة تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية.

وناقش المجتمعون بحسب منصة حكومتنا آليات التنسيق والتعاون بين خلايا الأزمة المشكلة من منظمة الأمم المتحدة التي تعمل مع نظرائها من فرق العمل المشكلة من قطاعات الدولة، في مجالات التعليم والتغذية والصحة والمياه وحماية الطفولة، لتنفيذ استجابة سريعة ومنسقة وفعالة.

وقدّم التومي، لمحة شاملة عن الجهود المبذولة من الفريق الحكومي في التعامل مع الأزمة، وخاصة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، والإغاثة، إضافةً إلى تقييم وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكتي الكهرباء والاتصالات، والطرق والجسور، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية.

وأعرب ممثل اليونسف، عن استعداد المنظمة للتعاون مع الفريق الحكومي والجهات المحلية، لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الأزمة ولتقديم المساعدة اللازمة.