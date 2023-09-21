الاستشعار عن بعد: الهزة الأرضية قرب شواطئ طبرق وقعت في منطقة نشطة زلزاليا

العنوان-طرابلس

قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنس محمد المشري إن الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة البحر المتوسط شمال شرق طبرق أمس الأربعاء، حدثت في منطقة نشطة زلزاليا.

ورجح المشري وقوع تلك الهزة إلى تحرك الصفائح التكتونية في المنطقة ما يتسبب في مثل تلك الهزات، منوها بأن تلك المنطقة نشطة نظرا إلى قربها من الصفيحة الأرضية الأوروآسيوية النشطة، حيث تتعرض اليونان وتركيا في الشمال إلى هزات أرضية وزلزال بصورة دورية، حسب تصريحه إلى شبكة راديو وتلفزيون بنغازي.

وحول حديث البعض عن إمكانية وقوع زلزال في اليابسة بليبيا، نفى المشري إمكان تنبؤ وقوع زلزال من عدمه في وقت ما، لافتا إلى عدم وجود تكنولوجيا تستطيع توقع حدوث الزلال.

وفي الساعات الأولى من أمس الأربعاء، وقعت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس “ريختر” في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل طبرق، وفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعمق عشرة كيلومترات، فيما تناقلت صفحات ليبية على مواقع التواصل خبر وقوع الزلزال، مشيرة إلى عدم رصد أي شهادات في مدينة طبرق بشأن الشعور به.