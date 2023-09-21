مصرف ليبي يوضح مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب بالفروع اليوم

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الخميس، بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

فروع منطقة طرابلس والغربية

الفرع الرئيسي طرابلس.

فرع سوق الجمعة

وكالة معيتيقة

فرع حي الاندلس

وكالة صلاح الدين

فرع جنزور

فرع تاجوراء

فرع قصر بن غشير

وكالة سوق الخميس امسيحل.

وكالة سيدي السائح.

وكالة القره بوللي.

وكالة السبيعة

فرع صرمان

فروع المنطقة الوسطى

فرع الخمس

فرع مصراته

وكالة بنى وليد

فرع زليتن

فرع سرت

فروع المنطقة الجنوبية

فرع وادي الشاطئ.

فروع منطقة الجبل الغربي

فرع يفرن

فرع الصيعان

فرع الزنتان

فرع جادو

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الخميس الموافق 2023/09/21

فرع بنغازي .

فرع طبرق.

فرع البيضاء

فرع شحات.

فرع الابيار.

فرع إجدابيا .

وكالة السلاوي.

فرع المرج.

الفرع الرئيسي طرابلس.

شباك LTT

شباك الجيل

فرع حي الأندلس .

فرع جنزور.

فرع أبو سليم

فرع الزاوية.

وكالة صلاح الدين .

فرع تاجوراء.

فرع غريان .

فرع سوق الجمعة.

فرع مسلاته .

فرع صبراتة .

وكالة وادي الربيع .

فرع قصر بن غشير.

فرع مصراته

مصراته سوق النعاري

شباك الجامعة.

وكالة ساحل الزيتون

مبنى الرقابة الإدارية.

وكالة بنى وليد

وكالة زاوية المحجوب

وكالة سوق الخميس المركز.

فرع تاورغاء.

فرع الخمس

فرع ترهونة

فرع صرمان

وكالة رقدالين

وكالة الأصابعة

فرع زليتن.

قصر الأخيار.

فرع نالوت.

فرع الزنتان

فرع الصيعان.

وكالة معيتيقة

فرع غدامس.

فرع جادو

فرع يفرن

فرع سرت

فرع الجفرة

اكاديمية الدراسات العليا

وكاله سيدي السائح

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.