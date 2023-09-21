عميد المليطانية: 550 منزلاً تضررت من السيول في البلدية

قال عميد بلدية المليطانية عبدالوهاب البدري إن البلدية تعرضت لأضرار كبيرة بسبب السيول التي اجتاحت البيوت والمزارع وتسببت في وفاة أحد المواطنين.

أضاف في تصريحات صحفية “تضررت ممتلكات السكان بالكامل وكذلك المزارع، حيث تسببت السيول في نفوق المواشي، وقمنا بتشكيل لجنة للعمل على معاينة الأضرار وحصرها، وهناك ما يقرب 550 منزلا تضرر بشكل كبير”.

وتابع قائلًا ” وصلتنا مواد ومساعدات إغاثية وبعض المواد الغذائية ولكنها لا تكفي لسد احتياجات الأسر المتضررة، و يعاني مستشفى البلدية من نقص حاد في المستلزمات والأدوية، و طالبنا الحكومات في الشرق وفي طرابلس بالإسراع في توفير الاحتياجات الضرورية، حتى يتمكن السكان من استئناف حياتهم بشكل طبيعي”.